Уникальное интерактивное пространство – чем привлекательна выставка «Старый город» в Витебске?

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

У нас организованно одновременно три выставки – это выставка фотографий, выставка фотоаппаратов и выставка фотоателье, которые работали в Витебске в начале XX века. Чтобы наши гости чувствовали себя уютно, удобно, здесь создана обстановка для того, чтобы почувствовать атмосферу, погрузиться в пространство. Антикварная мебель – можно присесть. Можно присесть на подоконник, полюбоваться видами. Можно покачаться на качелях. Можно подобрать себе образ и переместиться в фотоателье, где фотограф сможет сделать ваш портрет или какую-то романтическую фотографию.

Подробности в видео.