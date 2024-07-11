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Уникальное интерактивное пространство – чем привлекательна выставка «Старый город» в Витебске?

11 июля 2024 10:11
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Город глазами фотографов. В Витебском областном краеведческом музее к 1050-летию васильковой столицы распахнула свои двери удивительная выставка «Старый город». В объективе лучшие работы белорусских мастеров прошлого века.

Уникальное интерактивное пространство – чем привлекательна выставка «Старый город» в Витебске?-1

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
У нас организованно одновременно три выставки – это выставка фотографий, выставка фотоаппаратов и выставка фотоателье, которые работали в Витебске в начале XX века. Чтобы наши гости чувствовали себя уютно, удобно, здесь создана обстановка для того, чтобы почувствовать атмосферу, погрузиться в пространство. Антикварная мебель – можно присесть. Можно присесть на подоконник, полюбоваться видами. Можно покачаться на качелях. Можно подобрать себе образ и переместиться в фотоателье, где фотограф сможет сделать ваш портрет или какую-то романтическую фотографию.

Подробности в видео.

# Выставка # общество # Татьяна Старинская # Вероника Макаревич

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