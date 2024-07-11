Журналисты ШОС посетили Борисовский завод медпрепаратов и мемориальный комплекс «Хатынь»

Около половины продукции, произведенной на Борисовском заводе медпрепаратов, уходит на экспорт. Об этом представителям СМИ стран – участниц ШОС в рамках пресс-тура рассказали накануне на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около половины продукции, произведенной на Борисовском заводе медпрепаратов, уходит на экспорт. Об этом представителям СМИ стран – участниц ШОС в рамках пресс-тура рассказали накануне на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завод в Борисове – лидер фармацевтической промышленности нашей страны с более чем полувековой историей. Здесь производят порядка 300 наименований препаратов из различных фармгрупп: таблетки, капсулы, ампулы, гели и мази. Основные поставщики субстанций – Китай и Индия. Из-за санкций пришлось переориентироваться на дружественные страны. Борисовские лекарственные препараты востребованы. Они успешно конкурируют не только на внутреннем, но и на внешних рынках.
Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер Борисовского завода медицинских препаратов:
На сегодняшний момент половина нашей продукции выпускается на экспорт. Порядка 20 стран, куда мы поставляем нашу продукцию, в том числе и страны Шанхайской Организации Сотрудничества. Мы активно работаем с Российской Федерацией. Порядка 60 % всего экспорта туда уходит. Также регионы экспорта наши – это Узбекистан и Казахстан.
Мохаммадали Саки, журналист (Иран):
Каждая страна ШОС имеет свои преимущества. Например, у России и Беларуси одно из них – собственные производства медицинских изделий и лекарств. Иран же готовую или сырьевую продукцию закупает в Китае или Индии.
Побывали журналисты ШОС и в священном для каждого белоруса месте. Представители СМИ возложили цветы к вечному огню в мемориальном комплексе «Хатынь» и отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Гостям рассказали о жутких событиях, которые происходили здесь в марте 1943-го, и белорусских деревнях, разделивших судьбу Хатыни.
Нарымбек Исмагулов, журналист (Казахстан):
Мы прочувствовали все то, что испытывала наша братская страна Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Нам рассказали о том, что здесь происходило, вот на территории деревни Хатынь в частности. Рассказали о том, как зверствовали фашисты в годы войны.
Юлия Логвина, журналист (Узбекистан):
Побывать здесь, в Хатыни, наверное, должен каждый человек Земли, особенно из тех стран, которых так или иначе коснулась война. Конечно, без кома в горле, без слез говорить об этом месте невозможно, поэтому под большим впечатлением.
В продолжении насыщенной программы пресс-тура зарубежные журналисты отправились в фестивальный Витебск. Сегодня они станут свидетелями торжественной церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар». В 2024 году впервые в рамках фестиваля пройдет День национальных культур стран – участниц ШОС.