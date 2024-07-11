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Более 760 тыс. тонн зерна намолотили в Беларуси – данные Минсельхозпрода

11 июля 2024 08:41
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Более 760 тысяч тонн зерна намолотили белорусские хлеборобы. За сутки наши аграрии заложили в закрома свыше 60 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 760 тыс. тонн зерна намолотили в Беларуси – данные Минсельхозпрода-1

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в стране уже убрано 225 тысяч гектаров полей с ранними зерновыми и зернобобовыми культурами (без учета кукурузы, гречихи и проса). Это без малого 11 % к плану. Средняя урожайность составляет почти 34 центнера с гектара. Тем временем льносеющие организации республики ведут уборку льна-долгунца. Он вытереблен на территории 8 тысяч гектаров, что составляет почти 18 % от общей площади.

# Уборочная кампания # общество

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