Прямой эфир

Минчане в тренде! Прогулялись по городу и посмотрели, что модно этой зимой

19 февраля 2025 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минчане в тренде! Прогулялись по городу и посмотрели, что модно этой зимой-1

Базовая зимняя шубка, сапожки, сумочка, розовая байка контрастирует с леопардом. Мне нравятся звериные принты, леопард в тренде. Уличная мода в Минске нравится, много интересных образов для вдохновения.

Минчане в тренде! Прогулялись по городу и посмотрели, что модно этой зимой-3

Уличный стиль, оверсайз, теплая куртка, необычная ушанка. Цвет подходит к моим глазам, они тоже голубые. Много ребят, которые выглядят симпатично.

Минчане в тренде! Прогулялись по городу и посмотрели, что модно этой зимой-5

Все вразнобой, зависит от настроения, это могут быть узкие клеш джинсы и беретик, точно так же может быть мягкое и облачное состояние. Не одежда решает, а харизма.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта
19 февраля 2025 08:40

Все ли дети могут заниматься биатлоном? Тренер рассказал, какие качества ценятся в этом виде спорта

Ко Дню защитников Отечества в двух столичных ТЦ развернутся тематические площадки
19 февраля 2025 08:27

Ко Дню защитников Отечества в двух столичных ТЦ развернутся тематические площадки

Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша
19 февраля 2025 08:26

Гражданин Германии пытался ввезти на территорию ЕАЭС 25 кг гашиша