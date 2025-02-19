Минчане в тренде! Прогулялись по городу и посмотрели, что модно этой зимой

Базовая зимняя шубка, сапожки, сумочка, розовая байка контрастирует с леопардом. Мне нравятся звериные принты, леопард в тренде. Уличная мода в Минске нравится, много интересных образов для вдохновения.

Уличный стиль, оверсайз, теплая куртка, необычная ушанка. Цвет подходит к моим глазам, они тоже голубые. Много ребят, которые выглядят симпатично.

Все вразнобой, зависит от настроения, это могут быть узкие клеш джинсы и беретик, точно так же может быть мягкое и облачное состояние. Не одежда решает, а харизма.