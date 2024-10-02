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Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту

02 октября 2024 12:48
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Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту -1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос минчанам. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, как они себя могут подбодрить в трудную минуту. 


 

Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту -3

Пью кофе с корицей по четвергам.

Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту -5

Я себе говорю, что мы живем только один раз. Не нужно расстраиваться по пустякам. Завтра будет лучше.

Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту -7

Я стараюсь избегать общения с людьми и больше быть с природой.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Алина Трус

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