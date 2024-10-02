Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос минчанам. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, как они себя могут подбодрить в трудную минуту.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос минчанам. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, как они себя могут подбодрить в трудную минуту.
Пью кофе с корицей по четвергам.
Я себе говорю, что мы живем только один раз. Не нужно расстраиваться по пустякам. Завтра будет лучше.
Я стараюсь избегать общения с людьми и больше быть с природой.
Подробности в видео.