Минчане поделились, как они себя подбадривают в трудную минуту

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый вопрос минчанам. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, как они себя могут подбодрить в трудную минуту.



Пью кофе с корицей по четвергам.

Я себе говорю, что мы живем только один раз. Не нужно расстраиваться по пустякам. Завтра будет лучше.