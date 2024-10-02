Владимир Перцов встретился со студентами БГУИР

О предотвращении информационных атак 2 октября говорили в БГУИР. Противостояние фейкам – одна из самых острых проблем. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на встрече со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет – мощнейший инструмент воздействия на сознание людей, а молодежь подвержена влиянию сильнее всего. Важно уметь отличить правду от лжи и распознать, какой источник информации действительно доносит факты, а какой пытается манипулировать мнением аудитории. Как защититься от фейков и не попасться на уловки, молодым людям рассказали в ходе открытого диалога.

Анастасия Тищенко, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Было очень интересно увидеть взгляд на всю ситуацию не со стороны обывателя, а со стороны людей, которые с этим работают. Много интересных моментов мы узнали о том, как на нас влияют люди, организации через медиа, через Telegram.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Этот вопрос интересует многих молодых людей, потому что они являются целью этой работы. За их умы и сердца борются наши оппоненты, проще говоря, враги. И как противостоять этому, как понимать, что из этого фейк, что из этого правда? Что органически появляется и продвигается в интернете, а что продукт центров информационно-психологического воздействия, противодействия и борьбы, для этого, конечно, нужно молодежи разъяснять, встречаться.

Вопрос воздействия на молодежь через цифровые средства массовой коммуникации поднимают не впервые. Он звучал на прошлой неделе в ходе диалога Президента со студентами инженерных специальностей столицы. Тогда глава государства предложил провести диалоговую встречу с молодежью, чтобы раскрыть эту тематику более подробно.