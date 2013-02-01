Минчане обратились на горячую линию СТВ с просьбой найти управу на водителей, которые занимают парковки для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. В Московском районе недобросовестные водители занимают парковки для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С просьбой обратить внимание на такую проблему на одной из стоянок на проспекте Дзержинского, минчане обратились на горячую линию СТВ.

Горожане сами могут помочь призвать к ответственности нарушителей. Достаточно набрать 102 и сообщить адрес, марку и номер авто. И даже если недобросовестный автовладелец уедет раньше, чем прибудут правоохранители, в течение десяти дней сотрудники милиции проведут проверку и накажут виновного.

Вадим Куликовский, старший инспектор ГАИ Московского района:

Если граждане, которые не являются инвалидами, припарковали свое транспортное средство с нарушением законодательства, то есть правил дорожного движения, предусматривается нарушение статьи №18.14 часть 6 Административного кодекса. Ответственность за нее предусмотрена в размере от 1 дом 5 базовых величин либо предупреждение.