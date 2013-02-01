Малыш месяца CTV.BY Олег мечтает стать генералом

Целый месяц малыши их родители боролись за победу в нашей фотоакции. И вот знакомьтесь – малыш месяца – Олег! Совсем недавно исполнилась заветная мечта мальчика – ему подарили щенка по кличке Тайра. Олег живет в городе Гродно с мамой и братиками Денисом и Артемом.

Больше всего на свете он любит рисовать. Уже в 10 месяцев малыш нарисовал свой первый шедевр прямо на обоях. Теперь альбом и кисти – неразлучные спутники мальчика. А несколько работ юного художника получили признание и даже завоевали награды. Еще Олег любит фотографироваться. Домашние фотосессии - одно из любимых занятий.

Самый лучший друг у Олежки - бабушка Валентина Андреевна, они с ней и рисуют, и читают сказки, и домашними делами занимаются, и даже играют в солдатики. Кстати, военная техника – любимые игрушки Олега. И это не удивительно, ведь малыш мечтает стать генералом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».