Прямой эфир

Малыш месяца CTV.BY Олег мечтает стать генералом

01 февраля 2013 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Целый месяц  малыши их родители боролись за победу в нашей фотоакции. И вот знакомьтесь – малыш месяца – Олег! Совсем недавно исполнилась заветная мечта мальчика – ему подарили щенка по кличке Тайра. Олег живет в городе Гродно с мамой и братиками Денисом и Артемом.

Больше всего на свете он любит рисовать. Уже в 10 месяцев малыш нарисовал свой первый шедевр прямо на обоях. Теперь альбом и кисти – неразлучные спутники мальчика. А несколько работ юного художника получили признание и даже завоевали награды. Еще Олег любит фотографироваться. Домашние фотосессии -  одно из любимых  занятий.

Самый лучший друг у Олежки - бабушка Валентина Андреевна, они с ней  и рисуют, и читают сказки, и домашними делами занимаются, и даже играют в солдатики. Кстати, военная техника – любимые игрушки Олега. И это не удивительно, ведь малыш  мечтает стать генералом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

# общество # Победитель фотоакции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Ладутько ответил на вопросы минчан
31 января 2013 19:16

Николай Ладутько ответил на вопросы минчан

В Греции вновь вспыхнули массовые забастовки транспортников
31 января 2013 07:45

В Греции вновь вспыхнули массовые забастовки транспортников

В Минске уже почти 200 государственных квартир и комнат сданы в аренду
30 января 2013 17:19

В Минске уже почти 200 государственных квартир и комнат сданы в аренду