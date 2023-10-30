Генпрокуратура потребовала взять на контроль хозяйства, которые заготовили меньше всего кормов

Новости Беларуси. Генпрокуратура потребовала взять на особый контроль сельхозпредприятия, где заготовлено меньше всего кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Генпрокуратура потребовала взять на особый контроль сельхозпредприятия, где заготовлено меньше всего кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы к обеспечению полноценного рациона животных по результатам предыдущих проверок возникли к 170 предприятиям. Там были нарушены технологии заготовки кормов, необходимых для зимовки скота.
Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов:
В целях упреждения негативных последствий и обеспечения сохранности крупного рогатого скота Генеральной прокуратурой потребовано от Минсельхозпрода совместно с облисполкомами взять на контроль сельхозорганизации, заготовившие наименьший объем травяных кормов, и при их недостаточности в зимне-стойловый период оперативно решать этот вопрос. На контроле остается поручение главы государства о принятии мер по предупреждению недопущении хищения топлива и зерна в сельхозорганизациях страны. Общая задача для всех – искоренить любые проявления бесхозяйственности, нарушения исполнительской, производственной и технологической дисциплины. Не допустить потери сельхозпродукции и недобросовестного крупного рогатого скота.
За последние 9 месяцев за допущенные нарушения в сельском хозяйстве к различным видам ответственности привлечено свыше 1,5 тысячи работников отрасли.