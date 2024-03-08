Как предотвратить апокалипсис? Мнение доктора философских наук

Если первые научные предсказатели существовали на границе социологии и философии, то современные их коллеги в первую очередь занимаются изучением трендов, а для прогнозов применяют анализ, статистику и результаты последних научных экспериментов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Поэтому прогнозировать геополитические проблемы футурологи не берутся, а вот то, что будет с экологией и как изменится жизнь человека в контексте теории эволюции, вполне реально.