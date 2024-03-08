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Как предотвратить апокалипсис? Мнение доктора философских наук

08 марта 2024 16:11
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Если первые научные предсказатели существовали на границе социологии и философии, то современные их коллеги в первую очередь занимаются изучением трендов, а для прогнозов применяют анализ, статистику и результаты последних научных экспериментов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Поэтому прогнозировать геополитические проблемы футурологи не берутся, а вот то, что будет с экологией и как изменится жизнь человека в контексте теории эволюции, вполне реально.

Как предотвратить апокалипсис? Мнение доктора философских наук-1

Павел Водопьянов, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор, футуролог:
Если человечество будет идти по пути потребительского вектора, накопления материального богатства, то человечество ожидает в ближайшее столетие неминуемая катастрофа. Если несколько стран достигнут промышленного уровня развития как у США, наступит коллапс. Для предотвращения такого рода событий нужно перейти на уровень стратегии достаточного развития.

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# Необычное # общество

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