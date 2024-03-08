В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е и у людей, и у животных

Тест-система, которая позволяет выявить вирус гепатита Е у людей и животных и виртуальная реальность для лечения головокружения. В Беларуси активно разрабатываются, утверждаются к применению и внедряются в работу новые лекарства и методы оказания медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволяет существенно улучшить качество лечения различных заболеваний, а также диагностику. О научных разработках для медицины и фармокологии расскажет Алена Жиборт.

Это хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии НАН Беларуси. Предприятие специализируется на создании изделий медицинского назначения. Одна из последних разработок, например, позволяет выявить гепатит Е. Это инфекционное заболевание, которое не имеет межвидового барьера, и может передаваться от животного к человеку и наоборот.

Владимир Симирский, директор хозрасчетного опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Такую тест-систему сделали, которая позволяет определить вирус гепатита Е и у домашних животных, свиней, крупного рогатого скота, и у людей одновременно. Вот эта работа финансируется из бюджета в рамках совместного проекта между Академией наук, Министерством здравоохранения, БГМУ и Витебской ветеринарной академией. Все наши работы мы выполняем в тесной кооперации с организациями профильными, как у нас в республике, в Академии наук, так и на дальнем и ближнем зарубежье.

В качестве примера можно привести и работу, выполненную совместно с немецкими коллегами. Сама тест-система родом из Германии. Беларусь стала второй страной мира, где ее зарегистрировали.

Алена Жиборт, корреспондент:

Это тест-система, с помощью которой в одном анализе можно определить 60 разновидностей онкологических заболеваний. Набор рассчитан на выявление раковых образований у сотни пациентов.

Новую технологию называют настоящим прорывом в онкологии. Тест заменяет около 200 исследований и может определить заболевание еще до появления первых симптомов. На хозрасчетном опытном производстве Института биоорганической химии изготавливают наборы реагентов для этого теста. Онкология – направление, в котором востребованы не только новые методы диагностики, но и новые лекарства.