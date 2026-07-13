Дворец Республики стал главной репетиционной площадкой для участников «Славянского базара»

Дворец Республики 13 июля стал главной репетиционной площадкой для участников Международного конкурса «Славянский базар в Витебске». Творческие прогоны позволяют артистам настроиться на нужный лад, привыкнуть к сцене и довести свои номера до абсолютного вокального идеала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем сезоне география участников по-настоящему впечатляет. Свое мастерство на фестивале продемонстрируют представители 19 стран. Каждый вокалист готовит уникальное выступление, которое оценит авторитетное международное жюри. Для многих зарубежных артистов этот конкурс не только дебют на «Славянском базаре», но и первое знакомство с Беларусью.

Нафиса Акиева, певица (Азербайджан):

Я первый раз в Минске, первый раз на фестивале. Мне очень нравится. Я просто с первого взгляда влюбилась в этот город. Я занимаюсь музыкой уже семь лет. До начала фестиваля перед поездкой я очень волновалась. Но сейчас, приехав в Минск, я почувствовала такую фестивальную атмосферу, и мне сразу стало так хорошо, так комфортно, что никакого волнения нет сейчас.

Иракли Гаделия, певец (Грузия):

Любому артисту, идущему с точки зрения независимого авторского материала или не авторского материала, если говорить обо мне, важна аудитория. Очень важна. И пока мы ею не обладаем, есть такая прекрасная возможность завладеть аудиторией и получить ее на таких больших, масштабных конкурсах и фестивалях. Для меня это прекрасная возможность представить свою прекрасную теплую, уютную многоголосную Грузию.