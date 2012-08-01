2 августа в Минске все 10 мест дислокации десантников будут под повышенным контролем милиции

Новости Беларуси. 2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций Вооруженных сил, утвержденный указом президента от 30 июля 2010 года, сообщает ctv.by.

Александр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Десантники в свой праздник должны помнить, что они являются представителями элитных подразделений, и не нарушать порядок в городе.

Расстановка личного состава минской милиции на 2 августа, когда десантники отмечают свой праздник, будет произведена по типовой схеме - с учетом того, где традиционно отдыхают в этот день десантники. Мы знаем традиционные места дислокации десантников в городе 2 августа. Их около 10. В центре города, в парках будет увеличено количество сотрудников милиции.

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси:

Праздничные мероприятия пройдут во всех соединениях и воинских частях сил специальных операций. В данных мероприятиях примут участие представители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил. В программе мероприятий - показательные выступления по рукопашному бою, реконструкции боевых действий соединений и воинских частей Великой Отечественной войны, показ образцов вооружения, военной и специальной техники, праздничные концерты коллективов художественной самодеятельности.



Напомним, День десантника на «Линии Сталина» прошел 28 июля.

2 августа в Минске не будут ограничивать продажу спиртных напитков и пива. В Гомеле 2 августа с 6.00 до 24.00 будет запрещена розничная торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом в объектах розничной торговли, а также сезонных объектах общественного питания. Кстати, 2 августа на стадионе «Центральный» Гомеля состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами ФК «Гомель» и «Ливерпуль» (Англия).





