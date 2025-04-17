Руководство Минобороны Латвии уличили в растрате государственных средств

Скандал в Латвии. Руководство Минобороны страны уличили в растрате государственных средств. Как узнали местные СМИ, в ведомстве решили выделить миллион евро на закупку парадных сабель для офицеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скандал в Латвии. Руководство Минобороны страны уличили в растрате государственных средств. Как узнали местные СМИ, в ведомстве решили выделить миллион евро на закупку парадных сабель для офицеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По контракту каждая из них стоит почти 600 евро. Возмущение жителей страны вызвало и то, что ранее на покупку украшений для этого оружия министерство уже потратило более 40 тысяч евро. Это деньги налогоплательщиков, которые и так переживают далеко не лучшие времена. Правительство распорядилось провести расследование инцидента. К слову, военный бюджет Латвии в этом году составил около полутора миллиардов евро – это около 3,5 % от ВВП.