Руководство Минобороны Латвии уличили в растрате государственных средств

По контракту каждая из них стоит почти 600 евро. Возмущение жителей страны вызвало и то, что ранее на покупку украшений для этого оружия министерство уже потратило более 40 тысяч евро. Это деньги налогоплательщиков, которые и так переживают далеко не лучшие времена. Правительство распорядилось провести расследование инцидента. К слову, военный бюджет Латвии в этом году составил около полутора миллиардов евро – это около 3,5 % от ВВП.