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Руководство Минобороны Латвии уличили в растрате государственных средств

17 апреля 2025 07:50
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Скандал в Латвии. Руководство Минобороны страны уличили в растрате государственных средств. Как узнали местные СМИ, в ведомстве решили выделить миллион евро на закупку парадных сабель для офицеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Минобороны Латвии уличили в растрате государственных средств-2

По контракту каждая из них стоит почти 600 евро. Возмущение жителей страны вызвало и то, что ранее на покупку украшений для этого оружия министерство уже потратило более 40 тысяч евро. Это деньги налогоплательщиков, которые и так переживают далеко не лучшие времена. Правительство распорядилось провести расследование инцидента. К слову, военный бюджет Латвии в этом году составил около полутора миллиардов евро – это около 3,5 % от ВВП. 

# Латвия

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