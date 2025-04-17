В Пуэрто-Рико вышли из строя все электростанции страны

В Пуэрто-Рико полностью отключено электричество. ЧП случилось из-за выхода из строя всех электростанций страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без света и воды остались около полутора миллионов человек – это 80 % населения. Не работают светофоры, остановились поезда. Сотни пассажиров были вынуждены пешком добираться в пункты назначения. Остановили работу десятки предприятий и торговые центры. Тотальный блэкаут не редкость для Пуэрто-Рико. Предыдущая крупная авария произошла в конце 2024 года.