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В Пуэрто-Рико вышли из строя все электростанции страны

17 апреля 2025 07:47
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В Пуэрто-Рико полностью отключено электричество. ЧП случилось из-за выхода из строя всех электростанций страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пуэрто-Рико вышли из строя все электростанции страны-2

Без света и воды остались около полутора миллионов человек – это 80 % населения. Не работают светофоры, остановились поезда. Сотни пассажиров были вынуждены пешком добираться в пункты назначения. Остановили работу десятки предприятий и торговые центры. Тотальный блэкаут не редкость для Пуэрто-Рико. Предыдущая крупная авария произошла в конце 2024 года.

# ЧП

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