В РНПЦ неврологии и нейрохирургии обучают врачей из всех регионов Беларуси

Чтобы помощь пациентам была современной и своевременной. Каждую неделю в РНПЦ неврологии и нейрохирургии новые ученики. Врачи из всех регионов страны приезжают на недельный курс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навыки отрабатывают в одном из самых сложных направлений – эндоваскулярной хирургии. В помощь оборудование мирового уровня, можно имитировать реальную операцию. Такой симулятор, как тренажер для пилотов: точно воспроизводится работа с инструментами, все сценарии вмешательства.

Дмитрий Кабиров, врач-хирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Данный симулятор за моей спиной обладает уникальными способностями. Это большой выбор инструментария виртуального, различные микрокатетеры, микропроводники и другие устройства для выполнения этих операций. Также этот симулятор обладает обратным ответом для врача-хирурга, что очень важно, и приближает эти вмешательства непосредственно к реальным, выполняемым на живом пациенте.

Еще несколько лет назад оборудование такого уровня было доступно лишь в ведущих клиниках страны. Сегодня есть в районных больницах ставка на подготовку кадров, чтобы пациенты повсеместно получали помощь на высочайшем уровне.