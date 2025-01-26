Прямой эфир

Представители ЦИК начнут выходить в прямой эфир с 11:00

26 января 2025 03:21
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Беларусь делает выбор! Выбор своего лидера и государства, в котором мы все хотим жить. Это страна с высоким качеством жизни, где главное – это люди. Участки для голосования откроются ровно в 8 утра и будут работать до 20:00. По всей стране их образовано 5 325, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ЦИК начнут выходить в прямой эфир с 11:00-2

Данные о ходе голосования будут аккумулироваться в Информационном центре ЦИК. Для оперативного и полного информирования граждан Центральная избирательная комиссия запланировала проведение пресс-конференций. Начиная с 11 утра, с интервалом каждые 2 часа представители ЦИК будут выходить в прямой эфир. 

Представители ЦИК начнут выходить в прямой эфир с 11:00-4

Следят за кампанией не только национальные СМИ, для освещения выборов в Беларусь прибыли представители крупнейших мировых медиа, всего для работы в инфоцентре ЦИК аккредитованы 812 журналистов. Дополнительно здесь работают международные наблюдатели, а также представители экспертного сообщества. 

Во Дворце Республики организована и выездная студия СТВ. Здесь на протяжении дня будем обсуждать ход избирательной кампании вместе с политологами, наблюдателями и представителями Центральной избирательной комиссии.

# Выборы в Беларуси

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