Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последняя разработка университета информатики и радиоэлектроники – специальный комплекс с программным обеспечением. В основе – технология радиочастотной идентификации. Каждый окружающий объект маркируется цифровым кодом, так называемой радиочастотной меткой. С их помощью и обеспечат работу «умной корзины» – сервиса «без продавца», который показывает название и стоимость товара, а также рассчитывает точную сумму к оплате.

Валерий Кирильчук, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:

Эти технологии используются в разных отраслях. Эту задачу начинают решать сегодня – это допуск к парковке платный, это идентификация, скажем, транспортных средств в процессе движения, это и железнодорожный транспорт.

Игорь Кижлай, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:

Мы можем использовать эти метки на товарах магазинных. Они будут помогать искать этот товар на складе, а также контролировать наличие товара, например, на полке. «Умная корзина» будет считать сразу товар и стоимость, чтобы, например, не превысить бюджет, на который покупатель рассчитывал.