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Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

02 марта 2020 21:01
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Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-1

Последняя разработка университета информатики и радиоэлектроники – специальный комплекс с программным обеспечением. В основе – технология радиочастотной идентификации. Каждый окружающий объект маркируется цифровым кодом, так называемой радиочастотной меткой. С их помощью и обеспечат работу «умной корзины» – сервиса «без продавца», который показывает название и стоимость товара, а также рассчитывает точную сумму к оплате.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-4

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-6

Валерий Кирильчук, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Эти технологии используются в разных отраслях. Эту задачу начинают решать сегодня это допуск к парковке платный, это идентификация, скажем, транспортных средств в процессе движения, это и железнодорожный транспорт.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-9

Игорь Кижлай, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Мы можем использовать эти метки на товарах магазинных. Они будут помогать искать этот товар на складе, а также контролировать наличие товара, например, на полке. «Умная корзина» будет считать сразу товар и стоимость, чтобы, например, не превысить бюджет, на который покупатель рассчитывал.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-12

Подобная система уже используется в банковской сфере и в общественном транспорте. Ученые сейчас работают над открытием сертифицированной лаборатории, где продолжат совершенствовать разработку.

Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов-15

# Торговля в Беларуси # общество # Валерий Кирильчук # Игорь Кижлай # Фотофакт

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