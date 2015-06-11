Микронаушники: что дороже – хорошая отметка или здоровье?

Новости Беларуси. Для того чтобы попасть в заветный список поступивших, некоторые абитуриенты идут на всякие хитрости. Не доверяя своим знаниям, они знают, где найти подсказку к вопросам тестов. Классические бумажные шпаргалки-гармошки ушли в историю. В век высоких технологий популярны другие гаджеты.

На рынке сейчас растут сезонные предложения микронаушников. Если не купить, то взять на прокат. Правда, их использование чревато последствиями, в том числе и для здоровья. Корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ предлагают прислушаться к рекомендациям.

Судя по обилию предложений, услуга проката микронаушников в Гомеле более чем востребована. Найти рекламное предложение не составит труда в любой социальной сети, рекламной газете или просто на фонарном столбе.

Взять недешёвую фурнитуру напрокат по карману даже школьнику. Но если заполучить микронаушник не проблема, то вернуть вовремя получается далеко не у всех. Каждый день в областную специализированную клиническую больницу обращается хотя бы один студент с просьбой извлечь наушник из уха.

Татьяна Колесник, заведующая ЛОР отделением Гомельской областной специализированной клинической больницы:

Обратилась девушка. У неё перфорирована барабанная перепонка. И наушник за барабанной перепонкой виднеется только в оптику. Чревато хроническим отитом.

Микродинамики из ушей у любителей «халявы» на экзаменах Татьяна Ивановна выуживает уже порядка десяти лет. Но всё изменилось с прошлого года, когда наушники стали совсем миниатюрными. Заметить такое устройство в ухе практически не реально, но и извлечь его потом настоящая проблема. Так что вместе с хорошей оценкой можно запросто получить проблемы со слухом.