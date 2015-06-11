Может ли безработная мама с ребенком до 3-х лет зарегистрироваться в службе занятости с целью поиска работы?

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Минчанка задает вопрос:

Я не работаю, моему ребенку 2 года и 7 месяцев, он посещает детский сад. Могу ли я зарегистрироваться безработной в службе занятости с целью поиска работы?

Елена Мойсейчик, юрист:

Родитель, который осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, независимо от того, посещает ребенок дошкольное учреждение или нет, не может быть зарегистрирован в службе занятости в качестве безработного. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» такой родитель относится к занятому населению. Для получения помощи в поиске работы вы вправе обратиться в органы по труду занятости и социальной защите по месту жительства. Вас там зарегистрируют в качестве обратившегося по вопросам трудоустройства и окажут бесплатную информационно-консультативное содействие в подборе рабочего места.