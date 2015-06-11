Наталья Качанова: У желающих попасть в вуз с «черного хода» не должно быть никаких шансов

Новости Беларуси. У желающих попасть в вуз с «черного хода» не должно быть никаких шансов. Такое мнение высказала вице-премьер нашей страны. 11 июня специалисты обсуждали детали вступительной компании.

Также Наталья Качанова отметила, что за последние пять лет фактов коррупции при поступлении в вузы и сузы выявлено не было.

В Беларуси под особым контролем все этапы: от проведения централизованного тестирования до зачисления в учебное заведение. Кстати, борьба за бюджетные места в 2015 году будет более жесткая, ведь их стало меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сейчас мы оговорим. Средние специальные учебные заведения, которые готовят юристов и экономистов. Мы ведь понимаем, что для трудоустройства этих ребят очень мало шансов. Почему? Потому что, действительно, этих специалистов переизбыток. Каждое Министерство вносило свои предложения (Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства). Поэтому вот здесь все четко выверено.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Содержание тестов, конечно, меняется, больше появилось заданий, которые как раз позволяют оценить логику мышления, глубину знаний. Все строго в рамках школьной программы, поэтому если абитуриент упорный, настойчивый, то с хорошим учителем он совершенно спокойно может подготовиться и сдать успешно тесты.