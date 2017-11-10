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  • X Международный фестиваль «Роза ветров Hair-2017»: лучших специалистов по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису определят в Минске

X Международный фестиваль «Роза ветров Hair-2017»: лучших специалистов по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису определят в Минске

10 ноября 2017 08:49
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В рамках 16-ой Международной специализированной выставки индустрии красоты и здоровья «ИнтерСтиль» вчера начал работу X Международный фестиваль красоты «Роза ветров Hair-2017» и открытый чемпионат на Кубок Минска-2017 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису.

Подробнее – организатор фестиваля «Роза ветров Hair-2017», креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси, судья международной категории эстетической секции Вероника Квятковская, член судейской коллегии  (парикмахерская секция) Константин Горохов (Латвия) и член судейской коллегии (ногтевая секция) Вероника Ремис (Германия).

# Красота # Фестивали и карнавалы # Вероника Квятковская

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