X Международный фестиваль «Роза ветров Hair-2017»: лучших специалистов по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису определят в Минске

В рамках 16-ой Международной специализированной выставки индустрии красоты и здоровья «ИнтерСтиль» вчера начал работу X Международный фестиваль красоты «Роза ветров Hair-2017» и открытый чемпионат на Кубок Минска-2017 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису.

Подробнее – организатор фестиваля «Роза ветров Hair-2017», креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси, судья международной категории эстетической секции Вероника Квятковская, член судейской коллегии (парикмахерская секция) Константин Горохов (Латвия) и член судейской коллегии (ногтевая секция) Вероника Ремис (Германия).