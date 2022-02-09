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«Мы живём одним и тем же». Александр Субботин обсудил изменения в Конституцию с сотрудниками Витебского хлебозавода

09 февраля 2022 13:25
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Новости Беларуси. В регионах продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию. Дискуссии проходят и в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы живём одним и тем же». Александр Субботин обсудил изменения в Конституцию с сотрудниками Витебского хлебозавода-1

Сотрудники Витебского хлебозавода подробно обсудили одно из главных новшеств проекта: наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом. Затронули и те статьи, которые касаются воспитания патриотизма у молодежи, сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, о массовом героизме народа. Опыт диалоговых площадок показывает, что они сближают общество.  

«Мы живём одним и тем же». Александр Субботин обсудил изменения в Конституцию с сотрудниками Витебского хлебозавода-4

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:  
Самое основное, что мы начинаем общаться друг с другом: и ветви власти, и чиновники, и люди различных уровней и предприятий. И мы видим, что мы живые люди, мы живем одним и тем же и ради одного и того же. Поэтому очень важно обсуждение.  

«Мы живём одним и тем же». Александр Субботин обсудил изменения в Конституцию с сотрудниками Витебского хлебозавода-7

Сотрудники предприятия спросили у губернатора о развитии инфраструктуры области. Александр Субботин рассказал, что в ближайшее время в Витебске начнется строительство школы с детским садом в густонаселенном микрорайоне Билево. Кроме этого, там же планируют возвести современный спортивный комплекс с бассейном. Решат вопрос и с долгостроем на юге Витебска – банно-прачечным комплексом.  

# Конституция # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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