«Мы живём одним и тем же». Александр Субботин обсудил изменения в Конституцию с сотрудниками Витебского хлебозавода

Новости Беларуси. В регионах продолжают обсуждать проект изменений и дополнений в Конституцию. Дискуссии проходят и в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Витебского хлебозавода подробно обсудили одно из главных новшеств проекта: наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом. Затронули и те статьи, которые касаются воспитания патриотизма у молодежи, сохранения исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, о массовом героизме народа. Опыт диалоговых площадок показывает, что они сближают общество.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Самое основное, что мы начинаем общаться друг с другом: и ветви власти, и чиновники, и люди различных уровней и предприятий. И мы видим, что мы живые люди, мы живем одним и тем же и ради одного и того же. Поэтому очень важно обсуждение.