«Белагропромбанк» поздравил с новогодними праздниками пенсионеров и ветеранов банка: как это происходило?

На протяжении всей своей деятельности открытое акционерное общество «Белагропромбанк» уделяет большое внимание социальной поддержке своих работников. На особом счету пенсионеры – люди, многие годы отдавшие работе в банке. Их старания, умения, профессионализм и кропотливый труд заложили основу сегодняшнего успеха ОАО «Белагропромбанк». Татьяна Толсташова, председатель Совета ветеранов ОАО «Белагропромбанк»:

Я проработала в банке более 25 лет, 26 с небольшим. И вот два года уже на пенсии, так что знаю эту жизнь и снаружи, и изнутри. Забота банка проявляется у нас о ветеранах постоянно. В прошлом году создали Совет ветеранов, чтобы они могли сами участвовать в организации тех мероприятий, которые проводит банк. Хочу сказать, чтобы мы очень благодарны за эту заботу, потому что это свидетельство признания наших заслуг и нашего труда на благо и Республики Беларусь, и нашего банка.

Работа с пенсионерами в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» не ограничивается одними лишь материальными выплатами, ведь для этой категории населения куда важнее забота, внимание, уверенность в том, что тебя помнят, ценят и поддержат в трудную минуту. Именно поэтому к пенсионерам банка приходят на дом, поздравляют от лица банка с государственными праздниками, организовывают для них экскурсии и культурно-развлекательные программы.

Александр Заставнюк, Председатель Правления ОАО «Белагропромбанк» с 1994 по 1996 гг.:

Я бы хотел сказать слова благодарности руководству банка за ту службу, которая занимается работой с ветеранами. Они этому значительное внимание уделяют, оказывают поддержку для ветеранов. Мы не считаем себя оторванными от коллектива и это дорогого стоит, это вносит свои плюсы в жизни пенсионеров и ветеранов.

В 2018 году в «Белагропромбанке» был создан Совет ветеранов, основными направлениями деятельности которого стали взаимодействие с руководством банка и общественными организациями, оказание ветеранам поддержки в адаптации к новым жизненным условиям. И что особенно важно: ветераны – всегда почётные гости на мероприятиях банка, а для молодёжи – пример настоящей преданности любимому делу.

Слоган банка: «Традиции будущего», а поддерживая поколение высокого возраста, «Белагропромбанк» сохраняет свои традиции и реализует новые проекты и идеи. Наталья Шевцова, заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк»:

Это одно из самых тёплых, душевных мероприятий в нашем банке, ведь без прошлого нет ни настоящего, не будет и будущего. Лично для меня здесь присутствуют все мои учителя. Это радостные моменты встречи с теми, кто нас учил, кто нас вдохновлял на путь. И благодаря этому, сегодня «Белагропромбанк», благодаря этим людям, у нас сегодня «Белагропромбанк» есть такой, какой он есть сегодня, на самом деле.