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«Приостанавливать деятельность ТЦ на 15-20 минут». Жанна Казачёнок предложила новые подходы борьбы с коронавирусом в Минске

10 ноября 2020 12:37
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Новости Беларуси. Перерывы для полной дезинфекции в работе торговых центров и вокзалов и усиленная обработка общественного транспорта. Предложениями по усилению мер борьбы с COVID-19 в столице поделилась новый руководитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приостанавливать деятельность ТЦ на 15-20 минут». Жанна Казачёнок предложила новые подходы борьбы с коронавирусом в Минске-1

10 ноября ее представили коллективу. До этого она занимала должность главврача 11-й больницы. Жанна Казаченок имеет высшую квалификационную категорию. В здравоохранении с 1989 года. Начинала врачом-терапевтом. В 2007 году заняла должность заместителя главврача 11-й больницы, а с 2010 года стала руководителем этой же клиники. При ней начата масштабная реконструкция больницы со строительством нового корпуса.

«Приостанавливать деятельность ТЦ на 15-20 минут». Жанна Казачёнок предложила новые подходы борьбы с коронавирусом в Минске-4

Представляя нового руководителя комитета, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран отметил, что от нее в непростое для столичного здравоохранения время ждут новых и нестандартных решений.

«Приостанавливать деятельность ТЦ на 15-20 минут». Жанна Казачёнок предложила новые подходы борьбы с коронавирусом в Минске-7

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Конечно, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий – но это будет обсуждаться, это мое мнение – в местах общественного пользования, то есть торговые центры, вокзалы – где-то приостанавливать деятельность торговых центров на 15-20 минут для проведения полной дезинфекции торговых учреждений, мест общественного пользования, вокзалов. Это мы будем со специалистами обсуждать. То есть это снизит пути распространения инфекции. Затем – дезинфекция транспорта и соблюдение индивидуального режима.

До этого комитет по здравоохранению Мингорисполкома возглавлял Сергей Малышко. Он будет работать главврачом реабилитационной больницы в Аксаковщине.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Жанна Казачёнок # Артем Цуран # Сергей Малышко # Фотофакт

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