Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике

Новости Беларуси. Декрет №1 о занятости белорусов остается одним из самых обсуждаемых документов этих дней. 29 января стало известно, что в состав комиссий, которые будут на местах решать вопросы трудоустройства войдут профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что при необходимости, они будут защищать интересы каждого, кто обратиться за помощью. Представители организации также заявили, что стоит предусмотреть некоторые гарантии занятости.

Документ, решающий вопрос занятости. Обсудить Декрет №1 29 января собрался профсоюзный актив. Своевременный, актуальный, но главное справедливый и действенный, уверены в ФПБ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если есть люди, которые не уплачивают налоги. Это уплачивает другие, добросовестный рабочий завода. Наша позиция профсоюзная однозначна, что все сегодня должны в равной степени нести ответственность. Декрет как раз направлен на то, чтобы определить чёткие критерии, поставить заслон нелегальной и теневой экономике. Неуплата налогов – грубейшее преступление закона во всех странах мира.

Местная власть в ответе – за реализацию документа. Чем благополучнее ситуация с занятостью в конкретном регионе, тем выше оценка работы. В помощь вертикали власти – специальные комиссии. В них собираются войти и профсоюзные активисты.

Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:

Совместная работа с нашими партнёрами – Каменецким райисполкомом приносит положительный результат. Уровень безработицы у нас – 0,2 процента. Если сравнивать с 2016 годом – было 0,6 %. Такого результата не было с 1992 года. Самый работающий район. На 1 января 2018 года у нас на учете по безработице в службе занятости состоит 28 человек, на каждого – 6 вакансий.

Каменецкий район – один из благоприятных. Тем более сейчас он включен в зону с безвизовым режимом для иностранцев. А это стимул для развития туристической отрасли.

Новые рабочие места, дополнительные инвестиции. Однако есть в Беларуси и регионы с совсем другой «трудовой» репутацией.

Пётр Шутько, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:

Будут определятся регионы с напряжённой ситуацией на рынке труда. Зависит от уровня безработицы движения рабочей силы, в том числе приём, увольнение кадров и о других ситуациях конкретного региона. В этих регионах у местных властей будет законная возможность привлекать бюджетные средства для решения вопросов занятости.

Помогать же с трудоустройством, переобучением, временным заработком, будут повсеместно. Так же, как и с открытием собственного дела. Документ о содействии занятости, разрабатывали параллельно с пакетом по либерализации бизнеса.

Людмила Белозёрова, индивидуальный предприниматель:

Субсидия – это такой толчок небольшой, но это подспорье определённое дало, потому что та сумма – 11 базовых величин – это не маленькая сумма. И кое-какие вещи достаточно хорошие белорусского производства, которые мы могли купить за эти деньги – без проблем. Эта сумма выручила нас очень сильно.

Сейчас этот зал уже не выглядит необжитым арендным помещением. Зеркала, кресла, текстиль на окнах и стенах, сегодня привезли диван. Этот интерьер Татьяна и Людмила уже давно рисовали в воображении. Мечта стала реальностью, а девушки по воле случая подругами и соучредителями собственного салона красоты. Всё началось с того, что обе оказались без работы, пришли в центр занятости. Татьяна в Гродно, а Людмила в Волковыске.

На руках сертификаты с курсов по маникюру и парикмахерскому искусству. Девушкам предложили открыть своё дело, выдали субсидию. Так они автономно друг от друга начали искать помещение под аренду. И случайно встретились. Силы решили объединить. Сейчас девушки уже и сами выступают в качестве работодателей.

Татьяна Пруглова, индивидуальный предприниматель:

Несомненно, помощь от государства нам очень сильно помогла. Я даже, если честно, хотела покинуть эту профессию, потому что было на самом деле тяжело. Но клиенты, друзья, муж, семья, все поддержали и сказали: «Таня, вперёд, у тебя всё получится».

По мировым меркам, в Беларуси и так нет напряженности на рынке труда. Но нелегально трудящихся любое государство стремится вывести из тени. Так же, как и свести к минимуму, людей ведущих асоциальный образ жизни. Впрочем, особенность документа как раз в адресном подходе. И направлен он, прежде всего, на создание условий – на максимальную занятость.

Собака Айза на работе у Дианы Федкевич своеобразный антистресс. Пять минут на общение с четверолапым талисманом компании – и вновь к работе. Юрисконсультом девушка работает более полгода, правда место работы молодому специалисту удалось найти не сразу. Как получила диплом о высшем образовании, сразу взялась за самостоятельное трудоустройство. Без опыта брать никуда не хотели. Пришлось обратиться в Гродненский центр занятости. Там предложили нестандартный вариант – полгода поработать в частной фирме по специальности, чтобы набраться необходимого опыта. Зарплату платил центр занятости. Работодатель лишь мог поощрить рублём за хорошую работу.

Диана Федкевич, юрисконсульт экспедиторской фирмы:

У меня полгода закончилось 12 декабря, и я осталась дальше работать, мне продлили договор. Для молодых специалистов – это идёт больше и как помощь в трудоустройстве и плюс наработка опыта, потому что у нас без опыта мало куда берут.