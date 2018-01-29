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Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике

29 января 2018 16:33
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Новости Беларуси. Декрет №1 о занятости белорусов остается одним из самых обсуждаемых документов этих дней. 29 января стало известно, что в состав комиссий, которые будут на местах решать вопросы трудоустройства войдут профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -1

Это значит, что при необходимости, они будут защищать интересы каждого, кто обратиться за помощью. Представители организации также заявили, что стоит предусмотреть некоторые гарантии занятости.

Документ, решающий вопрос занятости. Обсудить Декрет №1 29 января собрался профсоюзный актив. Своевременный, актуальный, но главное справедливый и действенный, уверены в ФПБ.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Если есть люди, которые не уплачивают налоги. Это уплачивает другие, добросовестный рабочий завода. Наша позиция профсоюзная однозначна, что все сегодня должны в равной степени нести ответственность. Декрет как раз направлен на то, чтобы определить чёткие критерии, поставить заслон нелегальной и теневой экономике. Неуплата налогов – грубейшее преступление закона во всех странах мира.

Местная власть в ответе – за реализацию документа. Чем благополучнее ситуация с занятостью в конкретном регионе, тем выше оценка работы. В помощь вертикали власти – специальные комиссии. В них собираются войти и профсоюзные активисты.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -7

Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:
Совместная работа с нашими партнёрами – Каменецким райисполкомом приносит положительный результат. Уровень безработицы у нас – 0,2 процента. Если сравнивать с 2016 годом – было 0,6 %. Такого результата не было с 1992 года. Самый работающий район. На 1 января 2018 года у нас на учете по безработице в службе занятости состоит 28 человек, на каждого – 6 вакансий.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -9

Каменецкий район – один из благоприятных. Тем более сейчас он включен в зону с безвизовым режимом для иностранцев. А это стимул для развития туристической отрасли.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -11

Новые рабочие места, дополнительные инвестиции. Однако есть в Беларуси и регионы с совсем другой «трудовой» репутацией.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -13

Пётр Шутько, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:
Будут определятся регионы с напряжённой ситуацией на рынке труда. Зависит от уровня безработицы движения рабочей силы, в том числе приём, увольнение кадров и о других ситуациях конкретного региона. В этих регионах у местных властей будет законная возможность привлекать бюджетные средства для решения вопросов занятости.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -15

Помогать же с трудоустройством, переобучением, временным заработком, будут повсеместно. Так же, как и с открытием собственного дела. Документ о содействии занятости, разрабатывали параллельно с пакетом по либерализации бизнеса.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -17

Людмила Белозёрова, индивидуальный предприниматель:
Субсидия – это такой толчок небольшой, но это подспорье определённое дало, потому что та сумма  – 11 базовых величин – это не маленькая сумма. И кое-какие вещи достаточно хорошие белорусского производства, которые мы могли купить за эти деньги – без проблем. Эта сумма выручила нас очень сильно.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -19

Сейчас этот зал уже не выглядит необжитым арендным помещением. Зеркала, кресла, текстиль на окнах и стенах, сегодня привезли диван. Этот интерьер Татьяна и Людмила уже давно рисовали в воображении. Мечта стала реальностью, а девушки по воле случая подругами и соучредителями собственного салона красоты. Всё началось с того, что обе оказались без работы, пришли в центр занятости. Татьяна в Гродно, а Людмила в Волковыске.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -21

На руках сертификаты с курсов по маникюру и парикмахерскому искусству. Девушкам предложили открыть своё дело, выдали субсидию. Так они автономно друг от друга начали искать помещение под аренду. И случайно встретились. Силы решили объединить. Сейчас девушки уже и сами выступают в качестве работодателей.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -23

Татьяна Пруглова, индивидуальный предприниматель:
Несомненно, помощь от государства нам очень сильно помогла. Я даже, если честно, хотела покинуть эту профессию, потому что было на самом деле тяжело. Но клиенты, друзья, муж, семья, все поддержали и сказали: «Таня, вперёд, у тебя всё получится».

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -25

По мировым меркам, в Беларуси и так нет напряженности на рынке труда. Но нелегально трудящихся любое государство стремится вывести из тени. Так же, как и свести к минимуму, людей ведущих асоциальный образ жизни. Впрочем, особенность документа  как раз в адресном подходе. И  направлен он, прежде всего, на создание условий – на максимальную занятость. 

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -27

Собака Айза на работе у Дианы Федкевич своеобразный антистресс. Пять минут на общение с четверолапым талисманом компании – и вновь к работе. Юрисконсультом девушка работает более полгода, правда место работы молодому специалисту удалось найти не сразу. Как получила диплом о высшем образовании, сразу взялась за самостоятельное трудоустройство. Без опыта брать никуда не хотели. Пришлось обратиться в Гродненский центр занятости. Там предложили нестандартный вариант – полгода поработать в частной фирме по специальности, чтобы набраться необходимого опыта. Зарплату платил центр занятости. Работодатель лишь мог поощрить рублём за хорошую работу.   

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -29

Диана Федкевич, юрисконсульт экспедиторской фирмы:
У меня полгода закончилось 12 декабря, и я осталась дальше работать, мне продлили договор. Для молодых специалистов – это идёт больше и как помощь в трудоустройстве и плюс наработка опыта, потому что у нас без опыта мало куда берут.

Михаил Орда: Декрет №1 поставит заслон нелегальной и теневой экономике -31

Формы работы местная власть будет искать в каждом конкретном случае. Правительство же тем временем определит, кого стоит отнести к категории незанятых в экономике, и какие субсидируемые государством услуги неработающие будут возмещать в полном объеме.

# Государственная социальная политика # общество # Михаил Орда # Оксана Высогроцкая # Пётр Шутько # Людмила Белозёрова # Татьяна Пруглова # Диана Федкевич # Фотофакт

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