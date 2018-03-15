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Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта

15 марта 2018 17:57
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Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения паспортов из рук авторитетных политиков и общественных деятелей прошли 15 марта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта-1

Так, почти два десятка молодых людей, среди которых победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, собрались в Совете Республики. Здесь ребят встречал спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович, который в торжественной обстановке вручил отличникам учебы их главный документ.

Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта-4

Общаясь с ребятами Михаил Мясникович подчеркнул, что страна ждёт от молодежи инициативы и смелых предложений.

Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы, чтобы не только по случаю чего-то, услышать молодежь.

А инициатива должна от молодежи исходить постоянно.

Таким образом, Молодые люди будут чувствовать себя причастными к управлению государством, к решению тех задач, которые стоят или в конкретном регионе, или в стране в целом. Таким образом, формируется такое единство, еще большее единство нашей белорусской нации.

# общество # Михаил Мясникович # Фотофакт # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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