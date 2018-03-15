Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта

Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения паспортов из рук авторитетных политиков и общественных деятелей прошли 15 марта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, почти два десятка молодых людей, среди которых победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, собрались в Совете Республики. Здесь ребят встречал спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович, который в торжественной обстановке вручил отличникам учебы их главный документ.

Общаясь с ребятами Михаил Мясникович подчеркнул, что страна ждёт от молодежи инициативы и смелых предложений.