Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта

Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения паспортов из рук авторитетных политиков и общественных деятелей прошли 15 марта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения паспортов из рук авторитетных политиков и общественных деятелей прошли 15 марта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, почти два десятка молодых людей, среди которых победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, собрались в Совете Республики. Здесь ребят встречал спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович, который в торжественной обстановке вручил отличникам учебы их главный документ.
Общаясь с ребятами Михаил Мясникович подчеркнул, что страна ждёт от молодежи инициативы и смелых предложений.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы, чтобы не только по случаю чего-то, услышать молодежь.
А инициатива должна от молодежи исходить постоянно.
Таким образом, Молодые люди будут чувствовать себя причастными к управлению государством, к решению тех задач, которые стоят или в конкретном регионе, или в стране в целом. Таким образом, формируется такое единство, еще большее единство нашей белорусской нации.