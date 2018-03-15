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Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах

15 марта 2018 16:03
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Новости Беларуси. С весной пришла пора взяться и за улучшение качества жилья. Программу капитального ремонта жилфонда утвердили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах-1

Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах-3

 

Она рассчитана на 4 года. Всего за это время планируется «обновить» 27 домов, некоторым из них уже более полувека. В первую очередь заменят инженерные сети - водопровод, теплосеть и канализацию. А также отремонтируют крышу, окна, цоколь. План на 2018 год уже реализуется за счет средств местного бюджета и отчислений населения.

Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах-6

Сергей Калиберов, заместитель главного инженера по строительству КУП «Слуцкое ЖКХ»:
На 2018 год по капремонту жилых домов нам доведен план 26,6 тысяч метров квадратных. Поставлено на капитальный ремонт 12 жилых домов. Это бюджетные средства и средства отчислений населения. Общая сумма, которая будет потрачена на эти цели, составляет порядка 28 миллиардов рублей.

Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах-9

Пока что «капитальная четырехлетка» даже перевыполняет свой план. Быстрые темпы, по словам специалистов, не повредят качеству. В будущем такие технологии позволят расширить количество домов, в которых проведут ремонт.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Сергей Калиберов

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