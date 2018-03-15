Ударная «четырёхлетка»: в Слуцке планируют провести капремонт в 27 домах

Новости Беларуси. С весной пришла пора взяться и за улучшение качества жилья. Программу капитального ремонта жилфонда утвердили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С весной пришла пора взяться и за улучшение качества жилья. Программу капитального ремонта жилфонда утвердили в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она рассчитана на 4 года. Всего за это время планируется «обновить» 27 домов, некоторым из них уже более полувека. В первую очередь заменят инженерные сети - водопровод, теплосеть и канализацию. А также отремонтируют крышу, окна, цоколь. План на 2018 год уже реализуется за счет средств местного бюджета и отчислений населения.
Сергей Калиберов, заместитель главного инженера по строительству КУП «Слуцкое ЖКХ»:
На 2018 год по капремонту жилых домов нам доведен план 26,6 тысяч метров квадратных. Поставлено на капитальный ремонт 12 жилых домов. Это бюджетные средства и средства отчислений населения. Общая сумма, которая будет потрачена на эти цели, составляет порядка 28 миллиардов рублей.
Пока что «капитальная четырехлетка» даже перевыполняет свой план. Быстрые темпы, по словам специалистов, не повредят качеству. В будущем такие технологии позволят расширить количество домов, в которых проведут ремонт.