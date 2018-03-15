Понтонный мост в Житковичах временно развели для пропуска ледяной шуги

Новости Беларуси. Понтонный мост через Припять в Житковичском районе временно развели для пропуска ледяной шуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщает МЧС. На месте работает ледокол. Через реку людей переправляют катерами. Утром сотрудники МЧС оперативно раскололи льдину длиной в 700 метров, которая двигалась в сторону моста. С «гидро-астероидом» им удалось справиться за несколько часов.