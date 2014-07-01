Михаил Мясникович вручил награды за труд и высокие достижения

Новости Беларуси. Награды за труд и высокие достижения 1 июля вручил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. 100 человек, представляющих самые разные профессии и сферы деятельности, получили высокую оценку и благодарность за исполнение своих служебных обязанностей. Каждый из них внес существенный вклад в развитие и процветание Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня среди награжденных большая группа работников промышленного комплекса. Действительно, вы вносите большой вклад в экономическое развитие Беларуси. Наша страна индустриальная. За 5 месяцев текущего года ВВП страны составил $27 млрд, а по итогам года достигнет максимального значения в истории нашей суверенной страны — $72 млрд.

Своих обладателей нашли медали «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины», а также благодарности от Президента. Среди награжденных руководители предприятий и простые сотрудники, спортсмены и артисты, медики и преподаватели. Многие из героев торжества преуспели в сфере IT. Слова благодарности прозвучали также в адрес налоговиков и таможенников.

Антон Лысов, главный врач УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»:

Я оцениваю это событие как признание того, что здравоохранение Могилевской области развивается.

Светлана Храпко, директор УО «Гродненский государственный строительный профессиональный лицей»:

Эта награда очень важна не только для меня, как руководителя строительного лицея, но и для всего коллектива, потому что это заслуга каждого работника строительного лицея.

Лариса Бибик, заместитель директора ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»:

Мне досталась такая великая честь — быть сегодня среди награжденных. Эта награда не мне лично, это еще раз признание подвига и Брестской крепости, и тех, кто сегодня делает все возможное, чтобы этот подвиг сохранить.