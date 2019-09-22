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Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

22 сентября 2019 18:03
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На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях».

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Что для Вас малая родина?

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Малая родина – это там, где твоя пуповина закопана. Для меня малая родина, безусловно – это и определённые воспоминания, и то, что тебе генетически принадлежит, то, что тебе дано. И как-то я думаю, что нам надо больше уделять внимания, кто твои предки, чем они занимались.

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

У нас у молодёжи спроси, они расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать, как говорит молодёжь. Поэтому вот эта преемственность поколений формируется, в том числе, за счёт этого.

Я когда бываю у себя на родине, там сейчас у меня никого из родных нет, но стремлюсь побывать в школе, где-то с кем-то поговорить, где-то – с учителями, где-то – с учениками.

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»-4

# общество # общество # Михаил Мясникович

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