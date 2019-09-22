Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях».
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь было много таких хуторов. Это, который ближе всего: был луг, сенокос. До 8 класса я пешочком ходил в ту школу каждый день. А потом уже здесь начался снос хуторов, и мы переехали туда, непосредственно в Снов, перенесли туда дом.
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Вот эта идея пришла Вам – давно эту доску Вы ставили?
Михаил Мясникович:
Эту идею мы с Николаем Вячеславовичем придумали. Она принадлежала как бы мне. Я говорю ему: «Надо, Николай Вячеславович как-то подумать».
И понятно: тут не поставишь какой-то мемориальный знак. И мы подумали, я внёс определённые деньги в колхозную кассу. Я спросил у всех наследников, не возражают ли они. Это было воспринято нормально всеми. Кстати, их внуки, правнуки приезжают сюда, фотографируются. То есть какая-то точка притяжения.