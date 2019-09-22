Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларус ь : Здесь было много таких хуторов. Это, который ближе всего: был луг, сенокос. До 8 класса я пешочком ходил в ту школу каждый день. А потом уже здесь начался снос хуторов, и мы переехали туда, непосредственно в Снов, перенесли туда дом.

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Вот эта идея пришла Вам – давно эту доску Вы ставили?

Михаил Мясникович:

Эту идею мы с Николаем Вячеславовичем придумали. Она принадлежала как бы мне. Я говорю ему: «Надо, Николай Вячеславович как-то подумать».