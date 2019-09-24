Михаил Котюков: развитие приборной базы станет серьёзным импульсом для развития Белорусско-Российского университета в целом

Новости Беларуси. 24 сентября Игорь Карпенко и его российский коллега Михаил Котюков побывали в новом учебно-лабораторном корпусе Белорусско-Российского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что он станет своеобразным инновационным центром для научных разработок и последующего внедрения их в производство.

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования России:

Мы сегодня видим развитие приборной базы, которая станет серьезным импульсом для развития университета в целом. Если эти приборы сегодня отвечают самым современным вызовам и если это приборы, на которых работают индустриальные компании, это означает, что студент получает в процессе учебы самые необходимые компетенции.

Дмитрий Соловьев, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

На этом проекты мы не остановимся, мы будем дальше финансировать и находить в себе возможности и финансовые источники для финансирования и создания материальной базы в дальнейшем. Мы должны, наверное, прежде всего думать о будущем, о нашей молодежи, чтобы они действительно получали профильное и очень хорошее образование.