История Магдебурского права в памятниках Минска: войт с ключом и королевской грамотой в руках и «Городские весы»

Знаменательная дата в истории города: ровно 515 лет назад весной 1499 года Минск получил грамоту на самоуправление, более известную как Магдебургское право.

В Западной же Европе система городского права набирает обороты еще в начале XIII столетия. Первым привилегированный статус обрел немецкий город Магдебург. Так право на самоуправление и назвали Магдебургским, или по иному – саксонским.

На территории современной Беларуси «свободные города» стали появляться лишь с середины XV столетия.

Право на самоуправление вместе с городской печатью (гербом) Минск получил по привилею короля польского и великого князя литовского Александра Ягеллончика. Согласно документу, в дальнейшем городское руководство осуществлялось независимым органом самоуправления – магистратом, которое возглавлялось войтом и состояло из избираемой горожанами рады и собственного судебного органа – лавы.

Сергей Тарасов, историк, археолог:

Что это давало? В первую очередь, для самого государства не нужно было заниматься мелочными налогами. Город сам собирал налоги со своих жителей и уплачивал в государственную казну один общий налог. Городу это давало право самостоятельной торговли, право развития самостоятельных цехов, ремесел. Право судить горожан по собственным законам. И выполнять эти судебные решения.

После получения городом привилегированной грамоты первым делом в Минске строится ратуша. Архитектор «белокаменной» неизвестен.

Центральная башня со своеобразным полукуполом, компактная по форме коробка – здание было выполнено в готическом стиле. Черты классики Ратуша обрела лишь в XVIII веке.

Сергей Богласов, архитектор:

В чем ее своеобразие? Еще архитектор Крамер в XVIII веке добавил классику, но полностью сохранил пропорции. То есть она по духу средневековая, но уже в классическом одеянии. В этом отличие от всех остальных ратуш, которые мы по миру знаем. То есть образ получился такой сложный, нетрадиционный и очень выразительный.

Именно в ратуше происходит заседание магистрата, хранится городская казна, восседает суд, находятся меры объема и веса.

К сожалению, в XIX веке здание магистрата было снесено и восстановлено только в 2004 году по проекту архитектора Крамера.

Право на самоуправление устанавливает в городе и новые законы торговли.

Сергей Тарасов, историк, археолог:

Любой зарубежный купец из другого города не имел права продавать свои товары в розницу. Он должен был их оптом сдать таким же ремеслинникам, которые жили в Минске, а минчане уже потом имели право их перепродавать. Естественно, значительно дороже. Они еще платили деньги в городскую казну. На поддержание улиц, зданий. За каждым цехом был закреплен определенный участок города. Даже стены, городские ворота, подъездные пути.

Кроме того, Магдебургское право значительно улучшило экономическое развитие столицы, а также существенно расширило ее границы. XVI век подарил Минску знаменитое Троицкое, Раковское предместья, район современной улицы Городской вал.

В XVI веке в Минске появляется первое каменное здание — Доминиканский собор.

Просуществовало право на самоуправление до 1795 года и было отменено в результате разделов Речи Посполитой. Территория современной Беларуси вошла в состав Российской Империи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Недавно городские власти решили увековечить знаменательную дату в жизни города. В честь получением Минском Магдебургского права в столице появилась сразу две скульптуры. Одна из них – фигура городского войта с ключом и королевской грамотой в руках. Идейным вдохновителем проекта стал скульптор Сергей Оганов.

Сергей Оганов, скульптор:

В 2006 году появился первый эскиз. Я его делал к выставке, которая проходила в Музее современного искусства. Выставляли все скульпторы проекты, которые бы они хотели предложить городу. Я предложил тогда скульптуру, посвященную Магдебургскому праву, потому что в 2009 году должен был быть юбилей. Мне показалось, что будет неплохо. Это был маленький эскиз, эта была даже больше схема.

Так, эскизный проект был одобрен лишь в 2011 году. Немало времени у автора ушло на доработку внешнего образа войта. Чудом в архивах сохранились документы, в которых указывалось имя первого главы городского магистрата.

А вот все портреты оказались утерянными. Поэтому над модным имиджем войта Сергей Оганов работал в команде с историками.

У ног войта – план города XVI века. На карте – всего несколько улиц, Верхний город и Замчище. Сложно представить, что когда-то Минск был настолько крошечным.

Сергей Богласов, архитектор:

Сами здания – это хорошо, красиво, но когда наполняются духовностью, какими-то историческими личностями, событиями – это совсем другое дело. И сейчас можно заметить, что вокруг этого памятника толпы туристов. Трогают за ключ, смотрят карту. О чем карта говорит? Минск получил Магдебургское право в 1499 году и тогда же была разработана концепция, план города Минска нового типа. Города свободного, который сам себя защищает, с оборонительными сооружениями, с площадями, с планировкой ренессансной. Поэтому когда даровали эту свободу городу, тогда же был и разработан вот этот план.

Исторический центр города обогатился и еще одной примечательной бронзовой композицией. Возле Кафедрального собора появились «Городские весы». Эталоны европейской метрической системы, а также возможность установить городские весы Минск также получил благодаря Магдебургскому праву. Автор новой городской скульптуры – Александр Прохоров. Спешите видеть обновленную площадь Свободы.