Мигрантов из стран Ближнего Востока, которые не смогут получить статус беженцев, планируют депортировать из Европы

Новости Бельгии. Беженцев из стран Ближнего Востока отправят обратно. Европа собирается депортировать сотни тысяч мигрантов, которым отказали в официальном статусе беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель уверен, что большинство людей возвращаться не захотят, поэтому планируется принудительно отправлять их домой. Тем странам, которые откажутся принимать своих граждан, еврочиновники сообщили, что прекратят с ними торговые и визовые отношения.

Тем временем верховный комиссар ООН по правам человека существующую миграционную политику ЕС назвал неэффективной. По его словам, она не сокращает число беженцев, а лишь заставляет людей искать более опасные пути, чтобы попасть в страны Старого Света.