Предварительно записаться на церемонию бракосочетания в ЗАГСах Минска теперь можно только через Интернет

Новости Беларуси. Предварительно записаться на торжественную церемонию бракосочетания в столичных ЗАГСах теперь можно только через Интернет. Такая услуга доступна лишь тем парам, которые планируют связать себя узами брака в 2016 году.

Для предварительной записи необходимо заполнить специальную форму на сайте Мингорисполкома minsk.gov.by/ru/zags/

Напомним, единую систему предварительной онлайн-записи впервые внедрили в Советском районе, а недавно в тестовом режиме здесь заработала и электронная очередь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Амилькович, начальник отдела правового обслуживания граждан, организаций и идеологической работы главного управления юстиции Мингорисполкома:

Необходимо зайти на официальный ресурс Мингорисполкома, увидеть саму страничку предварительной записи. И там очень подробно расписан алгоритм действий. То есть необходимо заполнить фамилии, имя, отчество жениха. Фамилию, имя, отчество невесты. Обязательно ввести идентификационный номер.