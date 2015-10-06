Марианна Щеткина: На 1 сентября многодетных семей в Беларуси уже более чем 77 тысяч

Новости Беларуси. Тему крепкой семьи 6 октября подняли в Доме прессы. Здесь прошел круглый стол, участие в котором приняли видные леди Беларуси. Это и представительницы Белорусского союза женщин, чиновники, писатели, журналисты.

Даша – не единственный музыкант в семье Правдиных. Папа играет на гитаре, первая скрипка – это мама. А две младшие дочки пока изучают нотную грамоту. Чтобы такой большой оркестр заиграл в унисон, конечно, нужна поддержка.

Татьяна Правдина, многодетная мама:

Ариша ходит в садик, и нам – половина стоимости. У Даши, кажется, мелочь – обеды бесплатные. У нас очень маленький остался кредит за квартиру. У нас была очень большая субсидия, льготный кредит погасился.

О том, как сделать большую и маленькую белорусскую семью еще крепче, говорили 6 октября и за круглым столом. Обсуждали социальную поддержку и духовное воспитание будущих поколений.

«Крепка семья – крепка держава» – девиз сегодняшнего мероприятия в Беларуси работает уже давно и достаточно удачно.

Уровень рождаемости в стране растет с 2004 года, а в 2007-м количество новорожденных впервые за долгие годы превысило 100 тысяч. С тех пор этот показатель только растет.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

В 2009 году многодетных семей было 62,5 тысячи. А вот по оперативным данным Министерства труда и соцзащиты, на 1 сентября многодетных семей уже более чем 77 тысяч.

В Беларуси действует Национальная программа демографической безопасности. В первую очередь это значительная финансовая поддержка. К примеру, в 2015 году в Беларуси введен семейный капитал. Счет на 10 тысяч долларов открыт уже для тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна на 33 месте среди 160 государств и на первом в СНГ по наиболее благоприятным условиям для материнства.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы опередили и страны СНГ, и многие так называемые развитые страны. Страна, которая во главу своей политики, в центр внимания поставила человека, это страна, которая сегодня уже дает фору другим странам.

Каждая семья важна для государства. Ведь от того, какая погода в домах у белорусов, во многом зависит и климат в нашем общем доме.