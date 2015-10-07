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До конца 2015 в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию более 50 социально значимых объектов

07 октября 2015 08:02
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Новости Беларуси. До конца года в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию более полусотни социально значимых объектов. В правительстве обсудили ход реализации государственной инвестиционной программы.

В титульном списке – медицинские учреждения, спортивные комплексы, студенческие общежития, дома для многодетных семей, автомобильные дорогие. Состояние дел на строительных площадках под постоянным контролем.

Ряд объектов уже введено в строй. Таких порядка двадцати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
По Минэнерго введен молодежный центр в Островце. Это объект значимый для атомной электростанции. И там же в ноябре будет введена дорога, которая связывает микрорайон в Островце с основной дорогой. Вот это я отношу к знаковым объектам. А также будет введен легкоатлетический комплекс в Уручье, хороший знаковый объект.  

# общество # Социальная инфраструктура # Анатолий Черный

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