Мигрантам, готовым жить в Беларуси на селе, предоставят единоразовую денежную помощь, вид на жительство за 30 дней и жильё

Новости Беларуси. В белорусские сёла хотят привлекать мигрантов. Им предложат вакансии по наименее востребованным специальностям. Стимулировать приезжих для работы в сельской местности собираются при помощи единоразовых выплат. Впрочем, уже сейчас для этого созданы благоприятные условия. В частности, вид на жительство таким мигрантам предоставляют за минимальный срок - 30 дней. Кроме того, предлагают жильё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Мелешко, старший инспектор по особым поручениям Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Банк вакансий, созданный Министерством труда, на их сайте размещен. В том числе там указываются вакансии с предоставлением жилья, - на что мы делаем упор, когда пишем разъяснения иностранным гражданам. Если они не располагают жильем, то они могут подыскать вакансию с предоставлением жилья. В основном это сельская местность. Воспользовавшись такой возможностью, поселиться в сельской местности, трудоустроиться и уже обладать каким-то жильем.