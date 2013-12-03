В Молодечно Международный день инвалидов продлили на неделю

Новости Беларуси. В течение двух десятилетий во многих странах мира 3 декабря проводят мероприятия, с целью обеспечить полноправное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями.

В Молодечно решили не ограничиваться одним днем. Целую неделю в Молодечненском Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут встречать гостей. Таким образом, здесь решили поддержать людей с ограниченными возможностями.

Маленькой Саше всего два годика, в левой руке уверенно держит карандаш, правой – только помогает. Это врожденное заболевание, однако мама не сдается.

Дарья Кучинская, жительница Молодечно:

С нами работают прекрасные преподаватели, специалисты, также массаж есть, музыкальные занятия, физкультура. Она больше стала общаться с детьми, меньше стала бояться чужих детей и вообще стала лучше развиваться.

В Центре учат жить и быть самостоятельными, независимо от диагноза. Поддержка родителей – плюс в совместном деле.

Ирина Недведская, заместитель директора Центра коррекционно- развивающего обучения и реабилитации.

Здесь есть возможность взаимодействовать, общаться, максимально подготовиться ко взрослой жизни. Кроме этого, у родителей есть возможность выйти на работу.

Благотворительные акции ко Дню инвалидов проходят и во всех районах Минской области. В центрах социального обслуживания населения организованы марафоны по сбору канцтоваров, игрушек, а также спонсорских средств.

Запланированы выставки, круглые столы, консультации и фестивали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.