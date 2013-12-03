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До конца 2014 года все школы Минска перейдут на электронные дневники

03 декабря 2013 19:41
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Новости Беларуси. До конца 2014 года все учебные заведения Минска войдут в проект «Умная школа». Впервые его реализовали в гимназии №40.

Современные технологии применяются здесь с порога школы. Электронная банковская карточка не только удостоверяет личность ученика, но и является его пропуском в школу. Сообщение  об опоздании будет приходить на телефон родителей. Кроме того, пластиковой карточкой можно будет расплатиться не только в столовой, но и в любом магазине.

Татьяна Король-Соколовская, учитель информатики гимназии №40:
В электронный дневник можно будет быстрее выставить оценки. Кроме этого, это еще и живая связь: дневник родители могут посмотреть на родительском собрании один раз в четверти, а в электронном дневнике они находятся в режиме «он-лайн», школьники уже не смогут их скрыть.  

# общество # Образование в Беларуси # Образование

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