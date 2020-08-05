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МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет

05 августа 2020 11:49
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Новости Беларуси. Сведений о пострадавших белорусах в результате мощного взрыва в ливанском Бейруте нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет-1

Об этом заявило Министерство иностранных дел нашей страны. Белорусское посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана.

МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет-4

Последствия взрыва в Бейруте катастрофические. Число жертв превысило сотню, раненых уже более 4000.

МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет-7

Соболезнование руководству Ливана и жителям этой страны в связи с многочисленными жертвами трагедии направил Президент Беларуси.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте (читать далее).  

# Взрыв # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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