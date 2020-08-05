МИД: сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва в Бейруте нет

Новости Беларуси. Сведений о пострадавших белорусах в результате мощного взрыва в ливанском Бейруте нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сведений о пострадавших белорусах в результате мощного взрыва в ливанском Бейруте нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявило Министерство иностранных дел нашей страны. Белорусское посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана.
Последствия взрыва в Бейруте катастрофические. Число жертв превысило сотню, раненых уже более 4000.
Соболезнование руководству Ливана и жителям этой страны в связи с многочисленными жертвами трагедии направил Президент Беларуси.
«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте (читать далее).