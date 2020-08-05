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В Беларуси ожидается до +32°С. Объявлен оранжевый уровень опасности

05 августа 2020 11:11
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Новости Беларуси. 6 августа по юго-востоку страны ожидается до +32°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

В Беларуси ожидается до +32°С. Объявлен оранжевый уровень опасности-1

Температурные максимумы в предстоящие несколько дней также будут в пределах отметки в 30°С. В субботу, 8 августа, местами ожидаются дожди. Вероятнее всего, они пройдут по северу Беларуси.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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