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«Для того, чтобы узнать какую-либо информацию, требуется гораздо меньше времени». Как работает приложение «Голосую!»

05 августа 2020 10:44
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С 24 июля в Беларуси запущено мобильное приложение «Голосую!». Теперь каждый обладатель смартфона может легко узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой избирательной комиссии, изучить биографии кандидатов в Президенты, а также ознакомиться с официальными новостями текущей избирательной кампании. Создали это приложение молодые люди, активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Минской городской организации БРСМ – Мария Иванова, студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!» – Вадим Владымцев и студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!» – Егор Голубев.

Информации о выборах Президента Беларуси сегодня предостаточно. Для чего нужно было создавать мобильное приложение?

Мария Иванова, пресс-секретарь Минской городской организации БРСМ:
Вы правы, информации слишком много, она есть и в СМИ, и в интернет-пространстве, и в печатных каких-то источниках, но при этом стоит отметить, что данный сервис является единственным в Республике Беларусь, он уже тестировался на парламентских выборах. К нам поступали определенные просьбы о том, что было бы неплохо добавить новостную ленту или больше информации о кандидатах. В этом году наши разработчики это с удовольствием сделали и теперь для того, чтобы узнать какую-либо информацию, требуется гораздо меньше времени, а для теперешней молодежи и жителей нашей страны это очень неплохой бонус.

«Для того, чтобы узнать какую-либо информацию, требуется гораздо меньше времени». Как работает приложение «Голосую!»-1

Какую информацию можно найти в этом приложении?

Вадим Владымцев, студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!»:
Основной функционал приложения – это, конечно же, поиск участка. Пользователь вводит свой полный адрес, от области до дома, и получает точный маршрут до своего участка. Также мы добавили информацию о том здании, в котором находится участок, и номер телефона комиссии – это уже были пожелания пользователей, это отзывы с прошлых лет. Есть информация о кандидатах, их биографии. Планировалось добавить предвыборную кампанию, ожидаем еще, и, конечно же, новости, потому что люди должны быть информированы о том, как проходит кампания в столь сложных условиях в Республики Беларусь.

Нужно писать именно адрес прописки, чтобы узнать свой участок?

Мария Иванова:
Я думаю, что человек, который идет голосовать за определенного кандидата, он в принципе знает, что он должен быть привязан к определенному участку, согласно своей прописке.

Как работает приложение?

Егор Голубев, студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!»:
Мы можем продемонстрировать прямо в студии. Допустим, если я буду демонстрировать на Android, то мы должны будем зайти в Play Market, после чего в поиске вводим приложение «Голосую!», оно сразу же выбивается. Нажимаете «установить», после установки приложение полностью готово к использованию.

Полное интервью смотрите в видеоматериале

# Выборы в Беларуси # общество # Мария Иванова # Вадим Владымцев # Егор Голубев # Фотофакт

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