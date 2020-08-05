«Для того, чтобы узнать какую-либо информацию, требуется гораздо меньше времени». Как работает приложение «Голосую!»

С 24 июля в Беларуси запущено мобильное приложение «Голосую!». Теперь каждый обладатель смартфона может легко узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой избирательной комиссии, изучить биографии кандидатов в Президенты, а также ознакомиться с официальными новостями текущей избирательной кампании. Создали это приложение молодые люди, активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Минской городской организации БРСМ – Мария Иванова, студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!» – Вадим Владымцев и студент БГУИР, разработчик мобильного приложения «Голосую!» – Егор Голубев.

Информации о выборах Президента Беларуси сегодня предостаточно. Для чего нужно было создавать мобильное приложение?

Мария Иванова, пресс-секретарь Минской городской организации БРСМ:

Вы правы, информации слишком много, она есть и в СМИ, и в интернет-пространстве, и в печатных каких-то источниках, но при этом стоит отметить, что данный сервис является единственным в Республике Беларусь, он уже тестировался на парламентских выборах. К нам поступали определенные просьбы о том, что было бы неплохо добавить новостную ленту или больше информации о кандидатах. В этом году наши разработчики это с удовольствием сделали и теперь для того, чтобы узнать какую-либо информацию, требуется гораздо меньше времени, а для теперешней молодежи и жителей нашей страны это очень неплохой бонус.