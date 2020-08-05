Социолог: «Доля женщин среди исследователей в Беларуси составляет 39%»

Новости Беларуси. Как оценивают роль женщины в белорусской науке и в какой научной области женщины себя находят? Рассказывает научный сотрудник Института социологии Академии наук Алеся Соловей.

Алеся Соловей, научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси:

Женщины активно представлены среди кадров высшей квалификации. Доля женщин среди исследователей в нашей стране составляет 39 %, среди кандидатов наук – 40 %. С каждым годом увеличивается количество женщин среди докторов наук (сегодня это каждая пятая женщина). В Академии наук Беларуси женщины составляют практически половину среди исследователей, 48 %. Среди кандидатов наук их 43 %. На первой и второй ступени послевузовского образования женщины также преобладают: среди аспирантов – 55 %, среди молодых ученых – каждая вторая женщина в возрасте до 35 лет является кандидатом наук.

Женщины представлены во всех областях, за исключением естественных и технических наук, их доля превышает 50 %. Меньше всего женщины представлены в технических науках, наиболее феминизированы у нас медицинские науки (68 %).

Традиционно считалось, что наука – это мужская сфера деятельности, но, по данным моих исследований, большинство ученых, как мужчин, так и женщин, опровергают данный стереотип. Но остался стереотип, что, по мнению женщин-ученых, мужчины-ученые чаще привлекаются на руководящие должности в науке.