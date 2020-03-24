Госконтроль проводит горячую линию по вопросам начисления зарплат бюджетникам

Новости Беларуси. Звонок эксперту. Комитет госконтроля 24 марта ответит на вопросы о начислении зарплаты бюджетникам во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Звонок эксперту. Комитет госконтроля 24 марта ответит на вопросы о начислении зарплаты бюджетникам во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принимать звонки специалисты будут с 11.00 до 13.00. В ведомстве также готовы проконсультировать работников бухгалтерских и экономических служб по вопросам начисления зарплаты.