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Госконтроль проводит горячую линию по вопросам начисления зарплат бюджетникам

24 марта 2020 07:42
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Новости Беларуси. Звонок эксперту. Комитет госконтроля 24 марта ответит на вопросы о начислении зарплаты бюджетникам во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Госконтроль проводит горячую линию по вопросам начисления зарплат бюджетникам-1



Принимать звонки специалисты будут с 11.00 до 13.00. В ведомстве также готовы проконсультировать работников бухгалтерских и экономических служб по вопросам начисления зарплаты.  

# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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