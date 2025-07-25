МИД подтвердил гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области

Среди жертв авиакатастрофы в Амурской области России есть белорус. Это подтвердили в МИД нашей страны. Дипломаты находятся на связи с семьей погибшего, ей оказывается необходимая помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 24 июля пассажирский самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, во время посадки пропал с радаров. Воздушное судно позже обнаружили в 15 километрах от аэропорта. На борту находились 48 человек: шестеро членов экипажа и пассажиры, среди которых были дети. Все они погибли. В Амурской области объявлен трехдневный траур.

Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации):

Бортовые самописцы найдены. Планируем оперативно отработать со Следственным комитетом для доставки их в Москву и уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев. Вторая задача Росавиации совместно с Ространснадзором – это будет проверка деятельности авиакомпании на предмет выполнения федеральных авиационных правил и принятия последующих решений в отношении деятельности данной авиакомпании.

Родственники погибших в крушении Ан-24 получат по 5 миллионов российских рублей. Дополнительные компенсации инициируют согласно законодательству близким пассажиров, которые находились в служебной командировке, и несовершеннолетним.