Более 40 центнеров с гектара – урожайность озимого ячменя выше, чем в 2024-м

Аграрии демонстрируют высокие темпы жатвы, несмотря на всю нестабильность погоды. Техника работает в основном на полях, засеянных озимым ячменем. Его урожайность выше, чем в 2024 году, и составляет более 40 центнеров с гектара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейший этап сельскохозяйственных работ традиционно на личном контроле держит глава государства. Неделю назад готовность к уборке детально обсуждали на большом селекторном совещании, а накануне ход работ Александр Лукашенко проинспектировал лично. В хозяйстве «Озерицкий‑Агро», что в Смолевичском районе, особое внимание было уделено перспективам таких культур, как озимый ячмень и рапс. Поинтересовался Президент и тем, как справляется с уборкой новый зерноуборочный комбайн от «Гомсельмаша». Погода сейчас непредсказуемая, и Александр Лукашенко сделал акцент на то, что надо ускоряться, чего бы это ни стоило.