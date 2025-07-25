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Более 40 центнеров с гектара – урожайность озимого ячменя выше, чем в 2024-м

25 июля 2025 07:38
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Аграрии демонстрируют высокие темпы жатвы, несмотря на всю нестабильность погоды. Техника работает в основном на полях, засеянных озимым ячменем. Его урожайность выше, чем в 2024 году, и составляет более 40 центнеров с гектара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 центнеров с гектара – урожайность озимого ячменя выше, чем в 2024-м-2

Важнейший этап сельскохозяйственных работ традиционно на личном контроле держит глава государства. Неделю назад готовность к уборке детально обсуждали на большом селекторном совещании, а накануне ход работ Александр Лукашенко проинспектировал лично. В хозяйстве «Озерицкий‑Агро», что в Смолевичском районе, особое внимание было уделено перспективам таких культур, как озимый ячмень и рапс. Поинтересовался Президент и тем, как справляется с уборкой новый зерноуборочный комбайн от «Гомсельмаша». Погода сейчас непредсказуемая, и Александр Лукашенко сделал акцент на то, что надо ускоряться, чего бы это ни стоило.

# Уборочная кампания

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