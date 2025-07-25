Лукашенко: нынешнее поколение спасателей продолжает традиции самоотверженного служения Беларуси

День пожарной службы отмечается 25 июля в Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей – всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей.