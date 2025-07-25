Прямой эфир

Лукашенко: нынешнее поколение спасателей продолжает традиции самоотверженного служения Беларуси

25 июля 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

День пожарной службы отмечается 25 июля в Беларуси. Президент поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нынешнее поколение спасателей продолжает традиции самоотверженного служения Беларуси-2

«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей – всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей.

# Александр Лукашенко # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Один из самых загадочных хищников – в Беларуси зафиксировали появление лесного кота
25 июля 2025 07:14

Один из самых загадочных хищников – в Беларуси зафиксировали появление лесного кота

«Цифровая звезда» – на Военном кладбище в Минске установили информационную табличку с QR-кодом
25 июля 2025 07:11

«Цифровая звезда» – на Военном кладбище в Минске установили информационную табличку с QR-кодом

Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ
25 июля 2025 07:08

Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ