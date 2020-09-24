«Показать ребятам особенности профессий». Более 9 тысяч школьников Минской области учатся на повышенном уровне
Новости Беларуси. Более 9 тысяч школьников Минской области изучают предметы на повышенном уровне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 70 % от общего количества.
Для профессионального обучения сформированы группы педагогической, спортивно-педагогической и аграрной направленности. Также в 2019 году начали работу четыре юридических класса. В них обучаются 53 ученика.
Елена Жученко, главный специалист Главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:
1,5 тысячи учащихся сдали экзамен и получили свидетельство о присвоении квалификационного разряда по 53 профессиям.
Главная наша задача сейчас – ребятам показать особенности профессий, их перспективы в профессиях, чтобы они целенаправленно получали профессиональную подготовку и в дальнейшем могли себя реализовать.
Отметим, всего в 2020 году в старших классах обучаются более 14 тысяч школьников.