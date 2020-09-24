«Показать ребятам особенности профессий». Более 9 тысяч школьников Минской области учатся на повышенном уровне

Новости Беларуси. Более 9 тысяч школьников Минской области изучают предметы на повышенном уровне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 70 % от общего количества.

Для профессионального обучения сформированы группы педагогической, спортивно-педагогической и аграрной направленности. Также в 2019 году начали работу четыре юридических класса. В них обучаются 53 ученика.